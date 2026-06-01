В Подмосковье приступили к строительству тротуаров на 7 участках дорог

Их общая протяженность превысит 6 км.

Строительство тротуаров на семи участках дорог началось в Московской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Дорожники начали обустройство более 6 километров новых тротуаров в четырех округах: Волоколамском, Одинцовском, Солнечногорске и Чехове. Всего для удобства и безопасности пешеходов обустроят более 68 километров новых тротуаров, работы планируется завершить осенью», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

В округе Чехов работы ведут на трех участках общей протяженностью более 3,8 км. Так, в деревне Красные Орлы и на пути из села Новоселки в деревню Крюково уже установили бортовой камень. В округе Солнечногорск пешеходные дорожки, протяженность каждой из которых превышает 800 м, обустраивают в деревне Редино, а также между остановками «Тимоново» и «Рыбхоз».

Кроме того, специалисты ведут работы в Волоколамском округе. Там они обустраивают более 650 м нового тротуара вдоль Волоколамского шоссе в микрорайоне Возмище. В Одинцовском округе специалисты ведут работы около остановки «Дачи», расположенной на Можайском шоссе вблизи села Жаворонки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.