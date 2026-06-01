Создана электросхема зарядки аккумуляторов для продления срока их службы

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали устройство на простой элементной базе, позволяющее заряжать литий-ионные аккумуляторы равномерно, что продлевает срок их службы. Электросхема может быть использована для продления службы аккумуляторов электрокаров, сообщили в пресс-службе вуза.
«Балансир представляет собой систему, которая помогает эффективно заряжать аккумуляторы, поддерживая равновесное состояние между ячейками, и тем самым увеличивать срок их службы», — говорится в сообщении.
Разработчик Андрей Меньщиков отметил, что из-за того, что ячейки практически любого аккумулятора имеют пусть небольшой, но неизбежный разброс характеристик, в процессе его эксплуатации после большого количества циклов «заряд-разряд» возникает хронический недозаряд одних ячеек и перезаряд других ячеек. В результате ухудшаются такие ключевые характеристики аккумулятора, как емкость и стабильность. Это приводит к его быстрому износу.
«Разработанная схема, в отличие от известных балансиров, имеет очень простую реализацию и защищает ячейки аккумулятора от перезаряда. В ее основе — группы диодов и конденсаторов. Аккумулятор получает заряд непосредственно от группы конденсаторов, а диоды ограничивают процесс зарядки-разрядки. Система не требует наличия управляющего модуля, процесс зарядки контролируется естественным путем благодаря свойствам элементной базы и особенностям топологии соединения конденсаторов и диодов», — рассказал Меньщиков.
Устройство отличается небольшими габаритами и реализовано на простых элементах, что делает его недорогим в исполнении. Схема, позволяющая равномерно зарядить аккумулятор, может применяться везде, где используются аккумуляторные батареи (электрические транспортные средства, источники бесперебойного питания). Ученые уже подали заявку на патентование изобретения.