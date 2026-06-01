Контрольно-счетную палату Перми может возглавить бывший вице-мэр

Председателем Контрольно-счетной палаты Перми будет назначен бывший заместитель главы администрации города Алексей Синев. Это следует из проекта решения городской думы Перми. В случае принятия этого решения, оно вступит в силу 24 июня.
Напомним, Алексей Синев трудоустроился в мэрию в феврале 2025 года. Он сменил на посту Ольгу Андрианову, которая возглавила Пермский муниципальный округ. В мэрии он курировал имущественные и земельные вопросы. 2 марта 2026 года он уволился из мэрии Перми по собственному желанию. До работы в администрации города господин Синев занимал пост замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь».
Возглавлявшая с 2012 года КСП Перми Мария Батуева попросила освободить ее от занимаемой должности на апрельском заседании городской думы Перми.