Контрольно-счетную палату Перми может возглавить бывший вице-мэр

Напомним, Алексей Синев трудоустроился в мэрию в феврале 2025 года. Он сменил на посту Ольгу Андрианову, которая возглавила Пермский муниципальный округ. В мэрии он курировал имущественные и земельные вопросы. 2 марта 2026 года он уволился из мэрии Перми по собственному желанию. До работы в администрации города господин Синев занимал пост замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь».