Контрольно-счетную палату Перми может возглавить бывший вице-мэр

Председателем Контрольно-счетной палаты Перми будет назначен бывший заместитель главы администрации города Алексей Синев. Это следует из проекта решения городской думы Перми. В случае принятия этого решения, оно вступит в силу 24 июня.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, Алексей Синев трудоустроился в мэрию в феврале 2025 года. Он сменил на посту Ольгу Андрианову, которая возглавила Пермский муниципальный округ. В мэрии он курировал имущественные и земельные вопросы. 2 марта 2026 года он уволился из мэрии Перми по собственному желанию. До работы в администрации города господин Синев занимал пост замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь».

Возглавлявшая с 2012 года КСП Перми Мария Батуева попросила освободить ее от занимаемой должности на апрельском заседании городской думы Перми.