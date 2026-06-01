В Ростовской области утонули три человека за неделю

На водных объектах Ростовской области за прошедшую неделю погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Всего с 25 по 31 мая пожарно-спасательные подразделения реагировали на 54 техногенных пожара, спасены два человек, на одно загорание сухой растительности на общей площади 0,02 га и один пожар на землях лесного фонда.
Спасатели также привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации 30 дорожно-транспортных происшествий, в них спасены 15 и погиб один человек.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.