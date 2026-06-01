В Госдуме заявили о возмездии ВСУ за атаку на жителей Геническа

«ВСУ ответят за российских детей по полной [после удара по Геническу]. И пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решение. Они известны», — заявил Колесник NEWS.ru.
Политик усомнился в том, что тех, кто убивает детей, можно называть людьми. Он отметил, что в США подобные трагедии называют сопутствующими потерями, и добавил: «Как бы они сами не стали таковыми».
Ранее стало известно, что число пострадавших мирных жителей в Геническе после атаки ВСУ выросло до 11 человек. Украинские войска нанесли удар по населенному пункту 31 мая. Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате этого удара погиб шестилетний ребенок. Как уточнил глава региона, украинский дрон атаковал многоквартирные дома.