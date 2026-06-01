Новую семейную выплату могут получить родители в Красноярском крае с 1 июня

С 1 июня Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю начало принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Это мера поддержки для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей.
Как рассказали в пресс-службе Соцфонда, выплата положена каждому из работающих родителей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Размер определяется как разница между суммой уплаченного НДФЛ за прошлый год и налогом по ставке 6% от того же дохода.
В первый день принято 2338 заявлений (8 — очно, 2330 — дистанционно).
Условия:
постоянное проживание в России, гражданство РФ;
официальное трудоустройство и уплата НДФЛ за предыдущий год;
отсутствие долгов по алиментам;
имущество семьи не превышает установленный перечень.
Прожиточный минимум на члена семьи (2025 год): минимум по краю — 27 793,50 ₽, максимум — 74 544 ₽; в Красноярске — 27 937,50 ₽; в Норильске — 41 572,50 ₽
Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября на «Госуслугах», в клиентских службах СФР или МФЦ. Выплата начисляется раз в год.