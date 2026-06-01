В Красноярском крае любитель интимных услуг стал жертвой мошенников

Следователи полиции ОМВД России «Иланский» возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, жертвой злоумышленников стал 24-летний житель Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. Молодой человек решил заказать интим-услуги через интернет. Он нашел сайт с соответствующими объявлениями и связался с собеседницей, которая потребовала перевести в качестве предоплаты 3,5 тысячи рублей на указанные ей реквизиты. Потерпевший деньги перевел. Однако злоумышленнице этого показалось мало и она потребовала от молодого человека перевести еще 12 тысяч рублей для подтверждения его «адекватности». После длительных переговоров девушка сообщила адрес. Приехав туда, молодой человек обнаружил пустой дом с заколоченными окнами. Только после этого он обратился в полицию.