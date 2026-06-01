105-летие Ремонтненского района отметили экскурсией на знаменитую мельницу

В честь празднования 105-летия Ремонтненского района для получателей социальных услуг дневного отделения была организована экскурсия в село Большое Ремонтное. Там они посетили ветряную мельницу, которая стала местной легендой, сообщает издание «Рассвет».
Мельница в селе Большое Ремонтное — единственная в Ростовской области. Сооружение до сих пор находится в рабочем состоянии. Сегодня она не молотит зерно, однако все равно привлекает живой интерес жителей и гостей региона.
Гидом для участников экскурсии стала библиотекарь ОСБО № 9 Наталья Мечётная. Она рассказала посетителям историю мельницы и судьбу ее хозяина — Митрофана Полоусова. Гид объяснила хитроумную работу механизмов и объяснила, почему мельница была кормилицей для многих местных жителей.
Посетители проявили искреннюю заинтересованность и остались под приятным впечатлением от проведенной экскурсии.