Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисички появились в лесах Нижегородской области

Так, 31 мая нижегородка Евгения С. отправилась за грибами и обнаружила лисички в направлении Дзержинска.

В лесах Нижегородской области начали появляться первые лисички — об этом стало известно из группы ВКонтакте «Грибы, рыбы и ягоды НН».

Любители «тихой охоты» уже делятся находками. Так, 31 мая нижегородка Евгения С. отправилась за грибами и обнаружила лисички в направлении Дзержинска. По её наблюдениям, грибы пока небольшие, но встречаются массово.

Своим опытом поделилась и Олеся Л.: она нашла лисички в Борском округе и отметила, что грибы только начали расти — они ещё очень маленькие. «Заглянула в лисичковое место мимоходом. И да, они полезли. Правда, ещё очень маленькие. Но это факт. Удивлена», — написала грибница.

В том же Борском округе лисички обнаружил Матвей Н. О первых находках сообщил и Артём П., однако место сбора он не уточнил.

Ранее в Нижегородской области выявили особо опасные грибы.