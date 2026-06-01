Лисички появились в лесах Нижегородской области

В лесах Нижегородской области начали появляться первые лисички — об этом стало известно из группы ВКонтакте «Грибы, рыбы и ягоды НН».
Любители «тихой охоты» уже делятся находками. Так, 31 мая нижегородка Евгения С. отправилась за грибами и обнаружила лисички в направлении Дзержинска. По её наблюдениям, грибы пока небольшие, но встречаются массово.
Своим опытом поделилась и Олеся Л.: она нашла лисички в Борском округе и отметила, что грибы только начали расти — они ещё очень маленькие. «Заглянула в лисичковое место мимоходом. И да, они полезли. Правда, ещё очень маленькие. Но это факт. Удивлена», — написала грибница.
В том же Борском округе лисички обнаружил Матвей Н. О первых находках сообщил и Артём П., однако место сбора он не уточнил.
