В Екатеринбурге переименовали станцию метро в честь музыкального фестиваля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Станцию метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге временно переименовали в «19.06» в честь даты проведения международного музыкального фестиваля Ural Music Night, а название станции будет объявлять лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
«До фестиваля осталось 18 дней. В честь этого станция метро “1905” временно получила новое название — “19.06”, в честь даты проведения Ural Music Night», — говорится в сообщении.
Однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night, вход куда свободный, пройдет 19 июня в Екатеринбурге в 12-й раз, это крупнейшее мероприятие, которое объединит более 3 тысяч исполнителей разных жанров на 120 площадках города.
«В преддверии фестиваля станции метро озвучит Владимир Шахрин — фронтмен группы “Чайф”, хедлайнер Ural Music Night — 2026. “Чайф” — легенда свердловского рока. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню “Луч солнца золотого” в рамках акции “Светает”, — уточнили организаторы.
На платформе станции «19.06» откроется выставка-хроника Ural Music Night, добавили в пресс-службе. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска, и коллаборация с фестивалем покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер 22 апреля сообщал, что генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night, музыкант и один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Горенбург скончался на 67-м году жизни.