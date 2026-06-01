Армавирский зерновой терминал увеличил выработку почти на 17%

По итогам реализации проекта экспертам удалось сократить время протекания процесса на 12,8%, снизить запасы в потоке на 33,3% и одновременно повысить выработку на 16,7%. Реальный экономический эффект превысил 1,6 млн рублей. Для достижения этих показателей команда проекта прошла обучение бережливым инструментам, провела диагностику процессов, а затем внедрила новые стандарты и регламенты, направленные на повышение эффективности каждого этапа приемки зерна.