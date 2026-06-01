Армавирский зерновой терминал увеличил выработку почти на 17%

Зерновой терминал «АЗТ ИСЛАДАМ» из Армавира Краснодарского края увеличил выработку на 16,7% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
По итогам реализации проекта экспертам удалось сократить время протекания процесса на 12,8%, снизить запасы в потоке на 33,3% и одновременно повысить выработку на 16,7%. Реальный экономический эффект превысил 1,6 млн рублей. Для достижения этих показателей команда проекта прошла обучение бережливым инструментам, провела диагностику процессов, а затем внедрила новые стандарты и регламенты, направленные на повышение эффективности каждого этапа приемки зерна.
Министр экономики края Алексей Юртаев отметил, что такие результаты наглядно доказывают практическую пользу бережливых технологий. По его словам, опыт армавирской компании будет тиражироваться на другие предприятия региона.
Напомним, что в Краснодарском крае 420 предприятий уже участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». Узнать подробности о проекте и подать заявку можно на портале производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.