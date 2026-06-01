Хабаровск станет точкой притяжения для студентов со всей России

С 8 по 12 июня в краевой столице пройдет V всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Его участниками станут студенты колледжей и техникумов из 70 регионов. Церемонию закрытия фестиваля (в День России) смогут посетить жители и гости Хабаровска. Добавим, что на протяжении всего фестиваля на Комсомольской площади в Хабаровске будет работать студенческий городок, на территории которого любой желающий сможет принять участие в конкурсах, посмотреть выступления творческих коллективов и весело провести время. Полная программа мероприятия будет опубликована позже.