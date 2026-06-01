Липецкая область стала лидером Черноземья по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга по благосостоянию семей стали Ямало-Ненецкий автономный округ (у семьи с одним ребенком после минимальных расходов в месяц могло остаться 163,1 тыс., с двумя — 141,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (122,3 тыс. и 102,6 тыс. руб. соответственно) и Магаданская область (119,4 тыс. и почти 95 тыс. руб.). В числе аутсайдеров оказались Республика Ингушетия, занявшая последнее, 85-е место: после минимальных расходов на семью с одним ребенком в месяц потенциальный остаток составил 6,2 тыс., с двумя детьми нехватка средств достигла 13,4 тыс. руб. В Чеченской Республике показатели равнялись 6 тыс. и −13,2 тыс. руб. соответственно, в Кабардино-Балкарской Республике (83-е место) — 10,8 тыс. и −9,9 тыс. руб. При формировании рейтинга не учитывались показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.