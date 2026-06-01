Жительница Прикамья выиграла в национальную лотерею 1 млн рублей

Если верить в мечту, то она обязательно сбудется. Некоторые для этого заводят дневник желаний, другие целенаправленно покупают лотерейные билеты.
На днях пришла удача жительнице Прикамья, которая выиграла в национальную лотерею 1 млн руб. Контролер ОТК одного из предприятий по-настоящему поверила в удачу после крупного выигрыша крестной своего сына. Пермячка также поставила цель победить.
Для этого ей понадобилось не менее года. Женщина целенаправленно покупала лотерейные билеты и не отходила от ранее задуманной схемы их заполнения. Чаще всего это были даты рождений близких людей.
Как водится удача, пришла совершенно неожиданно. Победительнице пришло сообщение о выигрыше. Чтобы не спугнуть удачу она попросила мужа перепроверить выигрышный билет. Все совпало!
Выигрыш семья потратит на погашение кредита и путешествие — гулять, так гулять!
В конце мая счастливый лотерейный билет купила кладовщик одного из предприятий Пермского края. Она сделала выигрышную ставку за несколько минут до начала розыгрыша.