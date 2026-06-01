В Татарстане заработала горячая линия для защиты прав детей

В Татарстане стартовал проект «Лето с Уполномоченным», направленный на обеспечение безопасности и комфорта детей в летний период. Инициатива приурочена к началу оздоровительной кампании и включает работу специальной горячей линии и мессенджера МАКС.
В первую неделю каждого летнего месяца — с 1 по 5 июня, с 1 по 7 июля и с 3 по 7 августа — жители республики смогут обращаться с вопросами, касающимися защиты прав детей и организации летнего отдыха. Консультации будут предоставляться по телефону
Как отметила детский омбудсмен Татарстана Светлана Захарова, проект направлен на создание безопасных условий для каждого ребенка и предоставление ему новых возможностей в летний период.