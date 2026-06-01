В Татарстане заработала горячая линия для защиты прав детей

Жители могут обращаться с вопросами по телефону и в мессенджере МАКС в первую неделю каждого летнего месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане стартовал проект «Лето с Уполномоченным», направленный на обеспечение безопасности и комфорта детей в летний период. Инициатива приурочена к началу оздоровительной кампании и включает работу специальной горячей линии и мессенджера МАКС.

В первую неделю каждого летнего месяца — с 1 по 5 июня, с 1 по 7 июля и с 3 по 7 августа — жители республики смогут обращаться с вопросами, касающимися защиты прав детей и организации летнего отдыха. Консультации будут предоставляться по телефону 8 (843) 236−61−64 и в мессенджере МАКС по номеру 8−987−405−96−13.

Как отметила детский омбудсмен Татарстана Светлана Захарова, проект направлен на создание безопасных условий для каждого ребенка и предоставление ему новых возможностей в летний период.