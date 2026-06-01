В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства сквера «Серебряный»

В Красноярске стартовали поиски подрядчика для благоустройства сквера «Серебряный», общественное пространство приведут в порядок в рамках подготовки к 400-летию города.
В мэрии рассказали, что проект благоустройства одного из знаковых пространств Октябрьского района будет реализован за счет средств инвестора — «Черногорской ГРК», которая входит в группу компаний «Русская Платина». Начальная цена контракта — 129,2 млн рублей.
За счет спонсорских средств в «Серебряном» планируется заменить асфальтовое покрытие дорожек на брусчатку, обновить уличную мебель, оборудовать систему видеонаблюдения и модернизировать парковые фонари так, чтобы все кабельные линии были спрятаны под землю, добавить световых украшений для создания атмосферы.
Также в сквере модернизируют сцену для проведения мероприятий, там добавят точки подключения света и звука. Установят в общественном пространстве современные детские и спортивные площадки, обустроят зону для тихого отдыха. Не обойдут вниманием и питомцев, площадка для собак также станет более современной. Кроме того, большое внимание планируется уделить озеленению — по просьбам жителей сквер дополнят цветниками с многолетними растениями.
Работы в сквере подрядчику необходимо будет начать сразу после подписания контракта и завершить к концу октября.
Напомним, что в рамках подготовки к юбилею Красноярска в городе сейчас модернизируют ранее благоустроенные пространства. Так, в этом году, помимо сквера «Серебряный», в краевой столице работы будут идти на Ярыгинской и Центральной набережных, в скверах Энтузиастов и Космонавтов, парке Гвардейский и парке им. 400-летия Красноярска.
