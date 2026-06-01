В Ардатове нашли нарушения в работе реконструированных очистных сооружений

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия добивается взыскания с МУП «Водосток» рабочего поселка Ардатов более 3,1 миллиона рублей ущерба, причиненного окружающей среде.

Проверка очистных сооружений предприятия, реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявила нарушения экологических требований. Зафиксированы превышения нормативов допустимых сбросов вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в реку Леметь.

Специалистами Росприроднадзора был произведен расчет вреда, причиненного реке. Возместить его добровольно МУП «Водосток» отказалось, в результате взыскание осуществлялось в судебном порядке.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Нижегородской области в полном объеме поддержал позицию надзорного ведомства и вынес решение взыскать с МУП «Водосток» всю сумму ущерба.