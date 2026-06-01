В Братске Иркутской области состоялся фестиваль юннатских клубов

Площадкой фестиваля стал архитектурно‑этнографический музей «Ангарская деревня имени О. Леонова». В мероприятии поучаствовали юннатские клубы из Чунского округа, Тулунского, Куйтунского, Тайшетского, Нукутского, Братского районов и Братска. Участники посетили мастер-классы по переработке пластика, пакетов в брелоки, созданию картины из лоскутов, интенсив по изучению почвы и воды с использованием специального оборудования, а также заповедник с краснокнижными растениями, контактный зоопарк, экскурсию по экологической тропе.