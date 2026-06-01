В Братске Иркутской области состоялся фестиваль юннатских клубов

Фестиваль юннатских клубов Движения первых прошел в Братске Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Мероприятие объединило 50 молодых экологов, для которых организаторы приготовили насыщенную программу, посвященную изучению и охране природы. Председатель Совета регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев отметил, что цель фестиваля — развитие системы юннатских клубов в области, мотивация детей и молодежи к деятельности, направленной на изучение и охрану природы, а также патриотическое и нравственное воспитание через приобщение к созидательной экологической деятельности.
«Юннатские клубы сегодня — это не просто кружки по интересам, а настоящая кузница будущих защитников природы. Именно здесь закладывается любовь к родной земле, формируется ответственное отношение к окружающему миру и рождается новое поколение экологов, способных сохранить нашу планету для будущих поколений», — подчеркнул Перфильев.
Площадкой фестиваля стал архитектурно‑этнографический музей «Ангарская деревня имени О. Леонова». В мероприятии поучаствовали юннатские клубы из Чунского округа, Тулунского, Куйтунского, Тайшетского, Нукутского, Братского районов и Братска. Участники посетили мастер-классы по переработке пластика, пакетов в брелоки, созданию картины из лоскутов, интенсив по изучению почвы и воды с использованием специального оборудования, а также заповедник с краснокнижными растениями, контактный зоопарк, экскурсию по экологической тропе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.