В Прикамье семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть НДФЛ с зарплаты

Приём заявок на новую меру поддержки для семей начался с 1 июня. Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно). Государство пересчитает подоходный налог, удержанный с зарплаты родителей за 2025 год, по ставке 6% вместо стандартных 13%. Разницу вернут на карту.