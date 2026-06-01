В Прикамье семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть НДФЛ с зарплаты

Семьи, воспитывающие двух и более детей, могут вернуть часть НДФЛ с зарплаты, сообщили в Правительстве Пермского края.
Приём заявок на новую меру поддержки для семей начался с 1 июня. Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно). Государство пересчитает подоходный налог, удержанный с зарплаты родителей за 2025 год, по ставке 6% вместо стандартных 13%. Разницу вернут на карту.
Подать заявление можно в МФЦ, отделениях Социального фонда России или онлайн через «Госуслуги». Приём заявок за 2025 год продлится до 1 октября 2026 года. В дальнейшем обращаться за возвратом можно будет ежегодно с 1 июня по 1 октября следующего за отчётным года.
Выплату назначат, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При рассмотрении будут учитывать официальные доходы, имущество, а также денежное довольствие военнослужащих и силовиков. Обратиться за выплатой могут не только биологические родители, но и усыновители, опекуны и попечители. Супруги оформляют возврат независимо друг от друга.