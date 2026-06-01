В Красноярском крае стартовал месячник здорового образа жизни для молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для школьников, студентов и участников трудовых отрядов в регионе запустили серию мероприятий о здоровье, профессиях и активной жизни.
В программе — экскурсии, лекции, беседы и флешмобы. Их проводят карьерные консультанты службы занятости в молодежных центрах и муниципалитетах края. Ребятам рассказывают, как спорт и здоровые привычки помогают в учебе и будущей работе.
«Многие профессии предъявляют высокие требования к физическому состоянию человека. Занятия спортом и приверженность здоровому образу жизни формируют навыки, помогающие сохранять продуктивность на работе. Профилактические мероприятия акции покажут подросткам, как самочувствие влияет на профессиональный успех. Кроме того, занятость школьников в каникулы уменьшит риски вовлечения в опасный досуг», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Часть программы посвятят патриотическому воспитанию молодежи и развитию неприятия идеологии терроризма. Школьники уже побывали на одном из оборонных предприятий, пообщались с ветераном СВО и узнали о работе в реальных условиях.
В месячнике примут участие более 6 тысяч молодых людей. Он продлится до 26 июня.
