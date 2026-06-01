Тончайшую «улику» возрастом 40 млн лет разглядели в янтаре Балтики

Уникальный палеонтологический образец — балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы поступил в фонды Музея Мирового океана в Калининграде. Его возраст — около 40 миллионов лет.
Вес камня — 13,9 грамма, размеры — 43 на 37 миллиметра, сообщает музей в соцсети. Обнаружили его в поселке Янтарный на знаменитом Пальмникенском месторождении.
По словам Николая Мартыновича, старшего научного сотрудника отдела природы, перо принадлежало мелкой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Строение простое: удлиненный стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Но кончик пера обломан. Есть включения древесной трухи. Перышко тончайшее, невооруженным глазом такую «улику» и не заметишь.
Специалисты тщательно исследовали образец, применив фазово-контрастную фотографию, ультрафиолетовые лучи, световую микроскопию, тест на плавучесть и даже пробу раскаленной иглой. И сделали вывод: янтарь подлинный, без швов склеивания или заливки и следов искусственного состаривания при давлении и температуре.
Ученые отмечают, что такие находки — настоящая удача. Самые древние относятся еще к меловому периоду, но они чрезвычайно редки. В балтийском янтаре перья птиц тоже встречаются нечасто. В России всего два образца янтаря с птичьими перьями, они хранятся в Калининградском музее янтаря.
В Музее Мирового океана таких экспонатов не было. Считаются они редкими и для европейских музеев.