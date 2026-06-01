В Новочеркасске ликвидировали свалку за школой

В проезде за школой № 23 в микрорайоне Донском Новочеркасска ликвидирована свалка объемом более 30 куб. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Свалочный очаг был обнаружен во время выездного совещания с участием главы администрации и представителями регоператора. Последнему было указано на усиление мер по вывозу мусора с территории города.
