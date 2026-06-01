Опубликована программа фестиваля искусств «Пушкин без границ» в Большом Болдино

II Международного фестиваля искусств «Пушкин без границ» пройдет в селе Большое Болдино с 5 по 7 июня. В этом году он продолжит традиции культурного диалога, соединяя классическое наследие великого поэта с современными художественными формами.
«Музей-заповедник “Болдино” не просто хранит память о поэте — мы стремимся сделать так, чтобы его творческое наследие волновало и обогащало духовный мир людей сегодня. Фестиваль “Пушкин без границ” как раз и служит этой цели: через театр, музыку, перформанс и интерактив мы показываем актуальность пушкинского слова для современного мира. В 2026 году, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Нижегородской области, мы сможем предложить ещё больше ярких событий и вовлечь в них ещё больше людей — как очно, так и онлайн», — подчеркнула директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова.
Традиционно в рамках фестиваля будут реализованы мультижанровые творческие проекты, специально созданные для фестиваля. Гости праздника будут слушать любимые стихи и прозу в неожиданной интерпретации, удивляться тому, насколько пушкинские строки современны в музыке, театре и перформансе, гулять по заповедному парку усадьбы с аудиогидом «Звучит Болдино», участвовать в мастер-классах и иммерсивных программах вместе с детьми, рисовать, восхищаться талантом оперных певцов или сами петь вместе с «Хором соседей» и легендарным белорусским ансамблем «Песняры».
Среди гостей праздника — певица Майя Балашова, театр «Трикстер» (г. Москва), «Вау-театр» (г. Воронеж), студенты ГИТИСа со спектаклем спектакль «Барышня-крестьянка». Свою версию этого спектакля представит и Нижегородский театр «Вера».
Даниил Спиваковский выступит в мультимедийным шоу «Метель». Нижегородский театр кукол покажет отрывки спектакля «Пиковая дама» и проведёт мастер-класс по работе с куклой.
В программе фестиваля множество мастер-классов — от плетения кружев и изготовления цилиндра из картона до проекта «Пушкин вышел на фото-охоту», где гости праздника изучат основы мобильной фотосъёмки — поиск сюжетов, работу со светом, портретные и репортажные кадры в пушкинских местах, а также основы мобильной видео-съёмки.
А завершится праздник концертом «Пушкин-Гала» при участии солистов Нижегородского театра оперы и балета, русского народного оркестра имени Виктора Кузнецова, камерного хора «Нижний Новгород» и стажёров молодёжной программы Московского музыкального театра «Геликон-опера».
