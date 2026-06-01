Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтузиаст из Светлогорска обсудил идею зарыбления озера Тихого с главой округа

Необходиимо получить разрешение федеральных властей.

Источник: Клопс.ru

Житель Светлогорска Александр, предложивший бороться с зарослями тростника и цианобактериями на озере Тихое с помощью белого амура и толстолобика, обсудил инициативу с главой администрации округа. Об этом Александр рассказал «Клопс».

Встреча состоялась 28 мая после публикации статьи о его инициативе. Как рассказал Александр, ему вновь объяснили, что озеро не находится в ведении муниципалитета, а решения по таким вопросам принимаются с участием Росрыболовства и других профильных структур.

При этом сама идея зарыбления во время разговора получила поддержку. По словам светлогорца, в случае положительного заключения федеральных специалистов, окружные власти рассмотрят и такой вариант. Тогда средства, которые сейчас направляют на покос тростника, можно будет использовать для покупки рыбьей молоди.

«Мы договорились, что если это покажет хоть какой-то результат, то деньги, которые тратятся на окашивание озера, можно будет направить на зарыбление, — рассказал Александр. — Потому что покос сухого тростника, который уже дал семена, мне кажется бессмысленным».

Активист направил обращения в Росрыболовство и пока ожидает ответа. А вот из регионального минприроды обратная связь через сервис госуслуг уже получена, и она не очень оптимистична.

«Расчистка оз. Тихое на плановый период 2026—2028 годов не предусмотрена, — отмечено в сообщении. — Министерством при планировании мероприятий на 2027—2029 годы будет учтена необходимость по проведению работ по расчистке».

Но Александр уверен, что так долго ждать нельзя, экология озера страдает уже сегодня. В частности, об этом говорят очень рано зацветшие цианобактерии.

Напротив — надежду вселяет пример соседнего озера, Майского, которое соединено с Тихим ручьём. В рыбном хозяйстве, где Александр советовался насчёт покупки мальков, ему рассказали, что туда выпускали толстолобика около 10 лет назад. Вода там до сих пор выглядит прозрачной, по его наблюдениям, и рыба водится.

Ранее «Клопс» писал, что житель Светлогорска предложил заселить озеро Тихое белым амуром и толстолобиком. Своё мнение высказал биолог.