Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга достатка семей: сколько денег остаётся после базовых трат

Калининградская область попала в нижнюю часть рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей за 2025 год. Об этом, ссылаясь на собственное исследование, пишет РИА Новости в понедельник, 1 июня.
Регион занял 67-е место. По расчётам аналитиков, у семьи с двумя работающими взрослыми и двумя детьми после минимальных расходов потенциально может оставаться 26 154 рубля в месяц. Для пары с одним ребёнком показатель выше — 43 891 рубль.
Рейтинг составляли на основе данных Росстата. Эксперты брали две медианные зарплаты в регионе после вычета НДФЛ, затем вычитали прожиточные минимумы взрослых и детей. Получившийся остаток корректировали с учётом потребительской корзины, чтобы сравнить субъекты с разным уровнем цен.
Лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.
Аналитики подчёркивают, что расчёт показывает условный остаток после самых необходимых трат. В реальности расходы обычно выше прожиточного минимума, поэтому денег у семей может оставаться меньше.
В апреле Калининград занял шестое место в рейтинге российских городов по качеству жизни. Выше оказались Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ.