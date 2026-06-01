Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга достатка семей: сколько денег остаётся после базовых трат

У пары с двумя детьми показатель почти на 18 тысяч рублей ниже, чем у родителей с одним ребёнком.

Источник: Клопс.ru

Калининградская область попала в нижнюю часть рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей за 2025 год. Об этом, ссылаясь на собственное исследование, пишет РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Регион занял 67-е место. По расчётам аналитиков, у семьи с двумя работающими взрослыми и двумя детьми после минимальных расходов потенциально может оставаться 26 154 рубля в месяц. Для пары с одним ребёнком показатель выше — 43 891 рубль.

Рейтинг составляли на основе данных Росстата. Эксперты брали две медианные зарплаты в регионе после вычета НДФЛ, затем вычитали прожиточные минимумы взрослых и детей. Получившийся остаток корректировали с учётом потребительской корзины, чтобы сравнить субъекты с разным уровнем цен.

Лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Последние места заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

Аналитики подчёркивают, что расчёт показывает условный остаток после самых необходимых трат. В реальности расходы обычно выше прожиточного минимума, поэтому денег у семей может оставаться меньше.

В апреле Калининград занял шестое место в рейтинге российских городов по качеству жизни. Выше оказались Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше