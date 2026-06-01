Обновленный аэропорт Смоленск (Северный) введут в эксплуатацию в 2029 году

Аэропорт Смоленск (Северный) планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году после реконструкции, которую проводят при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу региона Василия Анохина.
«Качественная транспортная доступность — одно из ключевых условий для привлечения инвестиций и роста туристического потока. Реконструкция аэропорта Смоленск (Северный) позволит региону активнее участвовать в межрегиональных и международных проектах, а жителям — быстрее и комфортнее добираться до других городов», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области Александр Егорцев.
Специалистам предстоит обновить взлетно-посадочную полосу размером 2500×42 м и построить современный аэровокзальный комплекс. Уточним, что на данный момент в Смоленске нет действующего аэропорта: до крупных городов местные жители добираются на автомобилях, поездах и общественном транспорте.
Открытие реконструированной воздушной гавани существенно улучшит транспортную мобильность смолян, а также позволит привлекать больше гостей в регион и даст импульс развитию области. Основными направлениями полетов внутренних авиарейсов станут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, а также города Поволжья и Урала.
Ранее губернатор Василий Анохин отметил, что завершить строительные работы планируют к концу 2028 года. На данный момент, как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области, заключены все контракты на проектирование. Помимо этого, проектно-сметную документацию направили на государственную экспертизу.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.