Эксперт оценил приближение ударов ВСУ к ядерным реакторам ЗАЭС

Директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров оценил последствия очередной атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию. В интервью ИС «Вести» специалист предупредил, что удары ложатся в опасной близости от критически важных объектов станции.
По словам эксперта, один из прилетов пришелся по машинному залу — помещению, непосредственно прилегающему к реакторному корпусу. Уваров отметил, что мгновенной радиационной угрозы этот инцидент не несет, однако сама тенденция выглядит крайне тревожной.
«Непосредственной угрозы выхода радиоактивных веществ прямо сегодня нет. То есть прямо сегодня мы все не умрем. Но опасность здесь в другом: удары ложатся все ближе и ближе к самой опасной части атомной станции — непосредственно к реакторным зданиям. Судя по опубликованным фотографиям, до реакторного корпуса оставались буквально десятки метров», — подчеркнул Уваров.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опубликовал снимки разрушений на Запорожской атомной электростанции, зафиксированные после атаки украинского беспилотника.