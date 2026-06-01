Эксперт оценил приближение ударов ВСУ к ядерным реакторам ЗАЭС

Александр Уваров из «Атоминфо-центра» дал оценку последствиям атаки на Запорожскую АЭС. Эксперт сообщил, что поврежден машинный зал, расположенный в опасной близости от реактора. Он предупредил, что хотя прямой угрозы выброса радиации сейчас нет, удары ложатся все ближе к критически важным объектам станции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров оценил последствия очередной атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию. В интервью ИС «Вести» специалист предупредил, что удары ложатся в опасной близости от критически важных объектов станции.

По словам эксперта, один из прилетов пришелся по машинному залу — помещению, непосредственно прилегающему к реакторному корпусу. Уваров отметил, что мгновенной радиационной угрозы этот инцидент не несет, однако сама тенденция выглядит крайне тревожной.

«Непосредственной угрозы выхода радиоактивных веществ прямо сегодня нет. То есть прямо сегодня мы все не умрем. Но опасность здесь в другом: удары ложатся все ближе и ближе к самой опасной части атомной станции — непосредственно к реакторным зданиям. Судя по опубликованным фотографиям, до реакторного корпуса оставались буквально десятки метров», — подчеркнул Уваров.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опубликовал снимки разрушений на Запорожской атомной электростанции, зафиксированные после атаки украинского беспилотника.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше