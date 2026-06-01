В Приангарье наградили лидеров этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», в Иркутской области стали 57 компаний и 101 вид продукции и услуг. Их наградили дипломами I степени, сообщили в министерстве экономического развития и промышленности Приангарья.
«Конкурс “100 лучших товаров России” позволяет достичь целого ряда важных целей: выявить лучших производителей товаров и услуг, повысить планку и укрепить позиции региональных производителей как на российском, так и на зарубежных рынках. Для предприятий региона участие в этом конкурсе — это в первую очередь возможность провести инвентаризацию качества своих технологических процессов, вывести свою работу на новый уровень и тем самым внести больший вклад в развитие региона. А жители получают больше отличных товаров и услуг, соответствующих самым высоким стандартам», — сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин.
Он отметил, что в конкурсе принимают участие не только коммерческие предприятия, но и бюджетные организации. Речь идет об учреждениях образовательного, медицинского, спортивного профиля и других.
Победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» смогут воспользоваться мерами поддержки Фонда микрокредитования Иркутской области. Им доступны льготные займы размером до 5 млн рублей сроком на три года. А предприятия, ставшие победителями на общероссийском уровне конкурса, будут награждены дипломами и получат право использовать соответствующий логотип в рекламных целях, размещать его на упаковке продукции или документах на услугу в течение двух лет.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.