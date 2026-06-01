Нейробиолог Алипов: серотонин не играет большой роли в развитии депрессии

Ученые проводили эксперименты с животными: когда животное долгое время подвергается неконтролируемому стрессу. В результате оно сдается и начинает демонстрировать поведение, напоминающее человеческую депрессию. Например, можно взять самца мыши и поместить его в клетку с заведомо более сильными особями. В таких условиях он будет постоянно проигрывать в социальных стычках. Сначала у него будет внутренняя уверенность в себе и понимание, что он может контролировать свою судьбу. Но со временем он осознает, что ничего не может изменить. Независимо от его действий, он будет проигрывать снова и снова. В результате, даже если мы поместим его к более слабым самцам, его желание участвовать в социальных состязаниях исчезнет. Он займет самую низкую позицию, потеряет инициативность и станет очень послушным.