В последние весенние выходные от атак ВСУ в Черноземье пострадали пять человек

В Курской области за выходные в результате атак ВСУ пострадал один человек: 62-летняя женщина получила ранения при ударе БПЛА во Льговском районе. В областной больнице у нее диагностировали минно-взрывную травму и термический ожог левой стопы. Также были повреждены корпус недействующей школы, девять частных домов, три квартиры и автомобиль. Горело здание недействующего почтового отделения. С 9:00 30 мая до 9:00 1 июня над Курской областью уничтожили 203 беспилотника. Зафиксировано 30 сбросов взрывных устройств с дронов и 182 артиллерийских обстрела.