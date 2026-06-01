«Байкал Сервис» и Деловой Центр СНГ подписали соглашение о сотрудничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 мая в рамках выставки Logistika Expo 2026 транспортная компания подписала документ о двустороннем взаимодействии с Ассоциацией «Деловой Центр экономического развития СНГ», объединяющей официальных лиц и наиболее авторитетных представителей бизнеса международной организации.
Документ о двустороннем взаимодействии подписали директор по цифровой трансформации бизнеса ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергей Майдебура и председатель Комитета по Транспорту и логистике Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» Екатерина Еремина.
По словам Сергея Майдебуры, компания «Байкал Сервис» сотрудничает с ведущими перевозчиками в СНГ, доставляя грузы в крупнейшие города Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
— В последние годы объемы отправлений в страны ближнего зарубежья остаются стабильно высокими, а наибольшую долю в этом объеме сохраняет Республика Беларусь, — отмечает он. — Перевозчики на границах стран СНГ сталкиваются с общими проблемами, которые существенно затрудняют логистику и увеличивают сроки доставки грузов. В текущих условиях приоритетным направлением становится объединение усилий бизнес‑сообщества и госорганов для оперативного реагирования на отраслевые вызовы и формирования соответствующей инфраструктурной среды.
Соглашением предусмотрен широкий спектр направлений партнерской работы. Особое внимание уделено организации мероприятий для обмена опытом и лучшими практиками. Стороны договорились о совместной разработке предложений по совершенствованию нормативной базы, а также об оказании взаимной информационной и консультативной поддержки в ходе реализации мероприятий по модернизации отрасли и повышению качества логистической инфраструктуры.
Транспортная компания «Байкал Сервис» — один из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов. Обеспечивает быструю и удобную доставку грузов по России и ближнему зарубежью (Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), из Китая, оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки. Выполняет автомобильные, авиа и контейнерные перевозки.
На рынке более 30 лет. У компании «Байкал Сервис» свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 000 населенных пунктов.
