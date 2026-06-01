Руководителя охранной фирмы в Красноярске обвиняют в присвоении около 3,8 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанет заместитель директора охранной фирмы, которого обвиняют в присвоении почти 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, история началась с хозяйственного спора между двумя предприятиями. Курганский машиностроительный завод задолжал красноярской охранной организации «Вымпел» почти 4 млн рублей за оказанные услуги. Арбитражный суд постановил взыскать деньги с завода. Позже стороны заключили мировое соглашение, и осенью 2019 года задолженность была полностью погашена.
Однако исполнительный лист, по которому приставы продолжали взыскание, не отозвали. Через некоторое время с расчетного счета Курганмашзавода деньги списали повторно и перечислили на счет охранной организации. По версии следствия, заместитель директора фирмы понимал, что обязательства завода уже исполнены, а деньги поступили ошибочно. Несмотря на это, требования вернуть средства он проигнорировал и распорядился ими по своему усмотрению.
В тот период директором организации формально числилась его дочь. Сам мужчина сначала написал явку с повинной, однако позже стал отрицать причастность к произошедшему. Прокуратура утвердила обвинение по статье о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого стоимостью около 2,7 млн рублей наложили арест.