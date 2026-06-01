Тишины больше нет. Как библиотеку в Волгограде сделали модной и нужной

…Тишина читального зала, шелест страниц и строгое «Не шумите, вы в библиотеке» — это знакомая с детства атмосфера «книжного храма». Но жизнь идёт вперёд, и библиотека сегодня — это увлекательные мастер-классы, встречи с известными писателями, конкурсы, спектакли, квесты и многое другое.
О том, что читает молодёжь сегодня, как увлечь её хорошей книгой и удержать интерес, корреспонденту «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" рассказала директор Волгоградской областной библиотеки для молодёжи Елена Головачева.
Достоевский, манги и фанфики.
— Елена Владимировна, поздравляем вас с наступающим праздником — Днём библиотекаря! И сразу вопрос: убеждение, что современная молодёжь не читает, — верное?
— Мне кажется, это вредный штамп. Молодёжь читает, просто изменились глубина восприятия и форматы.
Возьмём обычного подростка. За вечер он может прочесть три-четыре поста в соцсети, главу какого-нибудь фанфика (любительское литературное произведение, созданное по мотивам уже существующего. — Ред.), страниц двадцать из литературы по психологии, по саморазвитию. Кстати, сейчас у молодёжи популярны манги (японские комиксы. — Ред.). И это всё за один вечер.
Принято говорить о «клиповом мышлении», но прочтение таких объёмов так не назовёшь. Да, читают молодые люди короткими кусочками. Но есть и такие, кто читает взахлёб.
При этом современные ребята такие хваткие: тут выхватили суть, там узнали, подключили ИИ, дополнили, проанализировали. Таким стал процесс чтения.
— А классика молодым интересна?
— Классику в основном читают по программе — это факт. Но есть исключения. Для души — Достоевский, Булгаков, Набоков, Бродский, Брейдбери, Оруэлл (книга «1984» никогда не пылится на полке).
«Наша аудитория самая сложная».
— Как всё-таки увлечь современную молодёжь чтением?
— Если в детской библиотеке необходимо научить читать и привить любовь к чтению, то нам нужно из нечитающей молодёжи сделать читающую. Для этого мы стараемся поддерживать любой формат чтения и встраивать его в повседневную жизнь, при этом не мешать и не указывать молодым людям: «Вот это хорошо, а это плохо».
Я могу точно сказать: если в раннем возрасте ребёнка научили читать и заинтересовали, этот интерес обязательно вернётся. Когда именно, сложно сказать, у всех по-разному. У кого-то любовь к чтению «выстреливает» достаточно поздно.
Много раз слышала такие признания: «Не любил читать, пока мне не попалась книга, которая меня потрясла».
Наша аудитория самая сложная, нужно быть не только библиотекарем, но и психологом. С маленькими детьми намного проще: их легко удивить, а к тем, кто постарше, нужен абсолютно другой подход. Подростки считают, что знают об этом мире всё…
Например, однажды во время мероприятия, когда на экране шла презентация, у нашего сотрудника внезапно перестали переключаться файлы. Оказалось, что один из школьников скачал программу для пульта от телевизора и сам управлял презентацией. Бывает в нашей работе и такое… Нужно помнить: подросток — это всегда вызов.
Другое чтение.
— А как лично у вас формировалась любовь к литературе?
— Чтение в нашей семье было всегда. Помню, в три-четыре года мне читали отрывок из стихотворения, а я должна была угадать автора — Некрасов, Пушкин и так далее. Папа всегда был с книгами. Он рассказывал, что в школе учительница даже отбирала их у него — он книги на уроках держал под партой.
Так как литература была со мной с детства, профессию долго выбирать мне не пришлось. После 10-го класса сразу поступила в Волгоградское училище культуры, окончив его, пошла работать в областную детскую библиотеку. Семь лет проработала с детьми на младшем абонементе, а затем перешла в областную библиотеку для молодёжи.
— Сложно было?
— Когда стала директором, то сразу поставила задачу: библиотека должна стать востребованной у нового поколения читателей. А для этого к нам должны приходить не только организованные классы, группы, но и просто молодые люди — сами.
И нужно было сделать так, чтобы молодой человек, посетив одно мероприятие, к нам вернулся. Это была самая главная задача. Поэтому нам пришлось уйти от тишины библиотечных залов, от скучных абонементов и читальных залов.
Вместо этого у нас работают отдел молодёжных программ и отдел обслуживания. В отделе обслуживания можно читать книгу, в том числе и в режиме читального зала. А отдел молодёжных программ занимается исключительно массовыми мероприятиями — там у нас работают молодые люди, которые понимают наших читателей и говорят с ними на одном языке. Но и мы, взрослые работники, ориентируемся на своих детей.
— Изменились ли требования к сотрудникам библиотеки?
— Наши библиотекари — это не просто люди, которые умеют выдавать книги и правильно их расставлять. Они должны быть и психологами, и SMM-специалистами, и аниматорами. Мы проводим много мероприятий — это литературные балы, костюмированные фестивали, настольные игры, театральные чемпионаты, интеллектуальные квартирники и многое другое. И все идеи генерирует наша творческая команда.
Например, в этом году прошёл косплей-библиофест «Читальня-10». Каждый раз он посвящён определённой книге, в этом году это был роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».
Слово «косплей» представителей старшего поколения почему-то пугает. На самом деле это переодевание, в нашем случае в костюмы литературных героев. Был у нас, например, очень зрелищный косплей по книге «Мастер и Маргарита».
На такие мероприятия обычно собираются до трёхсот человек, приезжают участники из Москвы, из Астрахани, районов области. Проходят у нас театральные чемпионаты, многим нравятся открытые репетиции студенческих театров, областного театра кукол. Устраивали мы пробные поступления в театральный вуз — провести это мероприятие нам помогли преподаватели Волгоградского института искусств и культуры. Всё это — работа, которая нацелена на отсроченный результат.
— А какие-то вдохновляющие итоги уже есть?
— Конечно! Из наших читателей вышли актёры, художники и другие творческие личности: Алексей Перловский, художник, режиссёр, сценограф и переводчик; Сергей Рябухин, телерадиоведущий, музыкант; Александр Лазаренко, актёр-кукловод; Гозий Махмудов, актёр театра и кино; Константин Смирнов, ведущий, сценарист, актёр, режиссёр — и это далеко не полный список.
Сейчас мы стали библиотекой, куда приходят «свободные пользователи» по собственному желанию. А когда у нас происходит какое-то событие, его участники обязательно идут к стеллажам с книгами, это же естественно. Значит, мы делаем всё правильно!