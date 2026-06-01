Белоруска лишилась авто, пока была на работе

В Бобруйске у женщины угнали машину, пока она была на работе. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Инцидент с автоугоном произошел в начале мая. Рано утром жительница Бобруйска на своем Opel Vectra приехала на работу и оставила его на парковке рядом с административным зданием на улице Бахарова. После рабочего дня женщина вернулась на парковку, но машины уже не было, она позвонила в милицию. Женщина рассказала, что припаркованную машину она не закрывала, а ключ зажигания лежал в бардачке.
По горячим следам правоохранителям удалось найти пропавшее авто. Машина была в двух километрах от места угона, и уже с повреждениями лакокрасочного покрытия.
Эксперты нашли след пальца на стекле водительской двери, оставленный 32-летним горожанином. Мужчина признался, что действительно угнал машину. Сказал, что был трезвым и хотел прокатиться, водительских прав он не имеет.
Ранее СК предупредил белорусов из-за серии автоугонов в Минской области с одной странной целью.