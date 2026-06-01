Белоруска лишилась авто, пока была на работе

Инцидент с автоугоном произошел в начале мая. Рано утром жительница Бобруйска на своем Opel Vectra приехала на работу и оставила его на парковке рядом с административным зданием на улице Бахарова. После рабочего дня женщина вернулась на парковку, но машины уже не было, она позвонила в милицию. Женщина рассказала, что припаркованную машину она не закрывала, а ключ зажигания лежал в бардачке.