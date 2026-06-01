В России вступили в силу правила, ужесточающие требования к парковке электрокаров

Ограничения будут распространяться и на гибридные автомобили.

В России с 1 июня начали действовать новые требования к парковке электрокаров и гибридных автомобилей. Как отмечает «Российская газета», ранее бесплатная стоянка теперь может обойтись в сумму до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Соответствующие штрафы за неправильную парковку на подземных стоянках устанавливает новый специальный Свод правил СП 551 требований пожарной безопасности к стоянкам автомобилей, высотным зданиям, системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Приказ о введении этого Свода правил, подписанный главой МЧС России Александром Куренковым 31 марта, вступил в силу сегодня.

Теперь на электрокаре и гибридном авто нельзя заезжать на подземную парковку гипермаркета или жилого дома — необходимо искать специальные парковочные места. Требования к местам для электрокаров также изменились. Противопожарные меры теперь станут обязательными даже при отсутствии на паркинге зарядных станций.

«Парковочные места не могут быть изолированными и отгороженными от остальных парковочных мест глухими перегородками. Они могут быть отделены лишь легкой огнестойкой сеткой или шторками. Кроме того, такие специальные выделенные места на парковке для электроавтомобилей могут быть кластерами не более чем на 10 машин. Соответственно, рядом должны быть оборудованные системы тушения», — уточняет издание.

Также, согласно новому Своду правил, владельцы автомобилей, которые ездят на газе, отныне могут оставлять свой транспорт только на наземных открытых парковках. «В подземных стоянках автомобилей запрещено хранение газобаллонных автомобилей», — говорится в пункте 10 вступившего в силу документа.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России: ведомство на страже безопасности
