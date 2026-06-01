Семьи Красноярского края посетили «Город Первых»

В День защиты детей юные жители Красноярского края посетили фестиваль «Город Первых». Местом проведения фестиваля в Красноярске традиционно стал «Парк на Каменке». [caption id= «attachment_368138» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Школьники и дети от 6 до 18 лет посетили площадки, демонстрирующие единство народов, общие ценности, любовь к семье и Родине. [caption id= «attachment_368143» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Для ребят парк стал местом «кружков по интересам». Различные организации представили свои локации, в том числе профессиональные и специализированные службы. [caption id= «attachment_368139» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Среди наиболее посещаемых — активности, связанные со спортом, искусством и экологией. [caption id= «attachment_368140» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Я уже второй раз тут. В прошлом году удалось здесь найти друзей, с которыми потом весь год общались. Еще хочу поиграть в настольные игры, сейчас пойду, — рассказала нам красноярка Ульяна. Некоторые посетители приходили целыми семьями. Организаторы ожидают, что общее количество посетителей фестиваля в Красноярске будет около трех тысяч человек. [caption id= «attachment_368141» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Подобные площадки, организуемые «Движением первых», работали в Уяре, Енисейске, Шарыпово, Железногорске, Назаровском и Рыбинском МО. Напомним, реализация проекта «Движение первых» связана с целями нацпроекта «Молодежь и дети».