Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орловским бюджетникам дадут по 100 тысяч рублей за вступление в «БАРС»

Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла предусмотрена «дополнительная стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в мобилизационный резерв «БАРС». Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.

Источник: Коммерсантъ

Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла предусмотрена «дополнительная стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в мобилизационный резерв «БАРС». Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.

Из информации, опубликованной господином Парахиным в его Telegram-канале, также следует, что подписать контракт на вступление в «БАРС-Орел» можно только на срок в три года или пять лет. Обязательно отсутствие судимостей. Кандидаты также не должны состоять на учете в нарко- или психдиспансере.

Выполнение задач подразделения «БАРС-Орел» предусмотрено исключительно на территории Орловской области.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что губернатор Орловской области Андрей Клычков «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС». Аналогичные решения приняли в районных администрациях. Господин Клычков отметил, что в работу по формированию подразделения «включаются многие».

Также на прошлой неделе стало известно, что сотрудники администрации Воронежа вошли в ряды мобильных огневых групп и теперь защищают стратегические объекты от атак БПЛА. В мэрии не назвали «Ъ-Черноземье» точное количество сотрудников, вступивших в «БАРС», однако рассказали, что они представляют спортивное направление городской администрации и управы районов — «вплоть до заместителей глав управ».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше