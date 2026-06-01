Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночные маршруты автобусов запустят в Нижнем Новгороде 1 июня в 22:00

Они будут доставлять пассажиров к любимым местам отдыха.

Источник: Живем в Нижнем

Сегодня, 1 июня, в Нижнем Новгороде выйдут на маршруты ночные автобусы. Они будут курсировать с десяти часов вечера до двух часов ночи. Об этом напомнили в Центре развития транспортных систем.

Ночные автобусы будут обслуживать разные районы города, чтобы нижегородцам и туристам было проще добираться от одного места отдыха до другого. Маршруты свяжут любимые локации местных жителей и приезжих.

Напомним, на ночном автобусе № 150 можно будет добраться в Щербинки из Верхних Печер. Транспорт проследует по улицам Богдановича, Родионова через площадь Минина и Нижне-Волжской набережной, затем поднимется на пл. Горького по Похвалинскому съезду и выедет на Гагарина.

Автобус № 160 с 22:00 до 02:00 будет развозить пассажиров из Комсомольского микрорайона до станции метро «Парк культуры». Его трасса проложена по улицам Героя Сутырина и Коминтерна, а также Бурнаковской и Пролетарской через Канавинской мост, Нижне-Волжскую набережную, пл. Минина, ул. Горького, Окский съезд, пл. Комсомольскую с заездом на Голубева и Баумана, а затем на проспекты Ленина, Кирова и Октября.

Маршрут № 180 соединит ЗКПД-4 с микрорайоном «Цветы», № 190 — жилой комплекс «Торпедо» с катером «Герой».

Расписание ночных автобусов доступно по ссылке.