Ночные маршруты автобусов запустят в Нижнем Новгороде 1 июня в 22:00

Сегодня, 1 июня, в Нижнем Новгороде выйдут на маршруты ночные автобусы. Они будут курсировать с десяти часов вечера до двух часов ночи. Об этом напомнили в Центре развития транспортных систем.
Ночные автобусы будут обслуживать разные районы города, чтобы нижегородцам и туристам было проще добираться от одного места отдыха до другого. Маршруты свяжут любимые локации местных жителей и приезжих.
Напомним, на ночном автобусе № 150 можно будет добраться в Щербинки из Верхних Печер. Транспорт проследует по улицам Богдановича, Родионова через площадь Минина и Нижне-Волжской набережной, затем поднимется на пл. Горького по Похвалинскому съезду и выедет на Гагарина.
Автобус № 160 с 22:00 до 02:00 будет развозить пассажиров из Комсомольского микрорайона до станции метро «Парк культуры». Его трасса проложена по улицам Героя Сутырина и Коминтерна, а также Бурнаковской и Пролетарской через Канавинской мост, Нижне-Волжскую набережную, пл. Минина, ул. Горького, Окский съезд, пл. Комсомольскую с заездом на Голубева и Баумана, а затем на проспекты Ленина, Кирова и Октября.
Маршрут № 180 соединит ЗКПД-4 с микрорайоном «Цветы», № 190 — жилой комплекс «Торпедо» с катером «Герой».
Расписание ночных автобусов доступно по ссылке.