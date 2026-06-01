Ночные маршруты автобусов запустят в Нижнем Новгороде 1 июня в 22:00

Автобус № 160 с 22:00 до 02:00 будет развозить пассажиров из Комсомольского микрорайона до станции метро «Парк культуры». Его трасса проложена по улицам Героя Сутырина и Коминтерна, а также Бурнаковской и Пролетарской через Канавинской мост, Нижне-Волжскую набережную, пл. Минина, ул. Горького, Окский съезд, пл. Комсомольскую с заездом на Голубева и Баумана, а затем на проспекты Ленина, Кирова и Октября.