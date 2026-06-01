Депутаты Дмитрий Свиридов и Ирина Субочева получили большинство голосов норильчан для выдвижения в Заксобрание края

Более 18,5 тысяч жителей Норильска стали участниками предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» по выдвижению кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу ФС РФ и Законодательное Собрание Красноярского края.
Голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном формате на всей территории России. В нашем регионе свои голоса за тех или иных кандидатов отдали свыше 250 тысяч жителей.
Лидером среди предложенных кандидатов для участия в выборах в Госдуму по Енисейскому одномандатному округу № 61 стал директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО РСПП Андрей Грачёв.
«Ваша поддержка для меня и огромная честь, и ответственность. Следующий этап, уверен, мы пройдем не менее успешно и в сентябре получим достойную команду единомышленников, способную комплексно решать даже самые сложные вопросы на всех уровнях власти. Спасибо за ваше надежное плечо, за твердое северное слово, за ваши мнения, предложения и критику, за возможность стать кандидатом от Норильска и Таймыра», — поблагодарил норильчан Андрей Грачёв.
Что касается выдвижения кандидатов от Норильска для участия в выборах депутатов краевого Закобрания, то по округу № 21 горожане отдали большинство голосов заместителю председателя регионального парламента Дмитрию Свиридову, а по округу № 22 — депутату Заксобрания Ирине Субочевой.
Дмитрий Свиридов выразил признательность землякам: «Норильчане и в этот раз проявили активность, заявили на уровне края о своей готовности поддержать северян и вновь сформировать эффективную команду, которая будет отстаивать интересы Норильска и его жителей в ближайшие 5 лет», — подчеркнул Свиридов.
Особую ответственность норильчан отметил и глава Норильска Дмитрий Карасёв, назвав результаты ПВГ уверенной заявкой на развитие северного города: «Рекордное количество участников предварительного голосования говорит о высоком уровне доверия жителей к партии нашего Президента. Считаю этот результат уверенной победой норильчан», — отметил Карасев.
По итогам голосования за кандидатов по региональным группам лидером Норильской группы по количеству голосов стал спикер местного парламента Александр Пестряков. Талнахскую группу возглавила депутат Горсовета Норильска Елена Туманова.
Подводя итоги ПВГ, Председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков добавил, что теперь необходимо провести ряд внутрипартийных мероприятий, чтобы утвердить победителей для последующего выдвижения в качестве кандидатов: «В июне на региональной партийной конференции будут утверждены кандидаты для участия в выборах в Заксобрание от “Единой России”. Хочу обратиться к коллегам: впереди у нас серьёзная работа, чтобы наши кандидаты получили максимальную поддержку на предстоящих выборах. Прежде всего, необходимо усилиться в части формирования Народной программы на новый срок», — резюмировал Пестряков.