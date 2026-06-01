Путин в День защиты детей встретится с омбудсменом Львовой-Беловой

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защиты детей проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка РФ Марией Львовой-Беловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник Путин работает в Кремле, отметил Песков.
«В течение дня Путин по случаю детского дня примет Марию Львову-Белову, уполномоченного при президенте по вопросам защиты прав детей», — сказал Песков журналистам.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня.