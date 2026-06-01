В США подтвердили удары по иранским радарам

«Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский беспилотник MQ-1, действовавший над международными водами. Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два односторонних ударных беспилотника, представлявших явную угрозу для судов, следующих через региональные воды», — цитирует заявление командования «Интерфакс».
В CENTCOM подчеркнули, что никто из американских солдат не пострадал. «CENTCOM продолжит защищать американские активы и интересы в ответ на неоправданную иранскую агрессию в рамках продолжающегося перемирия», — добавили военные.
Иранские военные заявили, что операция прошла успешно. Все цели, которые были запланированы к уничтожению, поражены.
Остров Сирик расположен в провинции Хормозган на юге Ирана, неподалеку от Ормузского пролива.