В США подтвердили удары по иранским радарам

В минувшие выходные американские военные нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления дронами в районах Горука и на острове Кешм. Как сообщили в понедельник в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), эти действия были предприняты в рамках самообороны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский беспилотник MQ-1, действовавший над международными водами. Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два односторонних ударных беспилотника, представлявших явную угрозу для судов, следующих через региональные воды», — цитирует заявление командования «Интерфакс».

В CENTCOM подчеркнули, что никто из американских солдат не пострадал. «CENTCOM продолжит защищать американские активы и интересы в ответ на неоправданную иранскую агрессию в рамках продолжающегося перемирия», — добавили военные.

Ранее Корпус стражей иранской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе. Как сообщает агентство Mehr, эта атака стала ответом на действия США, которые ранее обстреляли телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган.

Иранские военные заявили, что операция прошла успешно. Все цели, которые были запланированы к уничтожению, поражены.

В КСИР сделали жесткое предупреждение: если агрессия повторится, ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру. Полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на США.

Остров Сирик расположен в провинции Хормозган на юге Ирана, неподалеку от Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше