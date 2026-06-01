В Кремле ответили на вопрос о допмерах защиты трассы «Новороссия»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вопрос введения дополнительных мер защиты трассы «Новороссия» в Херсонской области относится к ведению Минобороны и региональных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом», — сказал он журналистам на вопрос о планах ввести дополнительные меры защиты трассы.
Губернаторы Херсонской и Запорожской областей сообщали о дистанционном минировании участков трассы, которая идет от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов.