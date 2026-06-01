Арину и Дину Авериных обвинили в невоспитанности

Арина и Дина Аверины оказались в центре скандала на шоу «Сокровища императора» (16+). Причиной стали разногласия с командой соперников.
Страсти разгорелись в третьем сезоне шоу. Звёздные пары находятся в самом большом городе мира — Чунцине. Здесь им приходится проходить проверку не только на выносливость и умение работать в команде, но и на умение справляться с психологическим давлением со стороны соперников.
В новом выпуске, который вышел в минувшее воскресенье на телеканале ТНС, российская актриса Яна Кошкина и её мама Марго Кошкины высказали своё нелестное мнение о статусе чемпионства сестёр Авериных и поставили под сомнение воспитание спортсменок. Нижегородки находились под ударом вылета из проекта.
«Одна из этих девочек — призёр Олимпийских игр, но почему-то всегда говорят “Олимпийские чемпионки”», — съязвила Марго Кошкина.
В свою очередь, Яна Кошкина заявила, что у нее много знакомых Олимпийских чемпионов в разных видах спорта, и у всех настоящих спортсменов хорошее воспитание.
На защиту Арины и Дины встала певица Наташа Королёва. Она заявила, что близняшки слеплены из другого теста, и оно называется «спорт».