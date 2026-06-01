Ростовчан предупредили о нашествии смертельно опасных комаров

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Региональное управление Роспотребнадзора предупредило жителей Ростовской области об активизации комаров, которые могут переносить опасные заболевания. По информации ведомства, насекомые в регионе способны быть переносчиками лихорадки Западного Нила, малярии и дирофиляриоза.

Лихорадка Западного Нила имеет симптомы, сходные с гриппом: высокую температуру, головную боль, слабость, тошноту, сыпь и воспаление лимфоузлов. В тяжёлых случаях возможны серьёзные осложнения, вплоть до летального исхода. На текущий момент в 2026 году подтверждённых случаев заражения не зафиксировано.

Малярия проявляется периодическими приступами высокой температуры, ознобом и сильным потоотделением. Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, при котором личинки червей передаются от животных человеку через укусы комаров; ежегодно в области регистрируется около 10 таких случаев.

Для профилактики заражения специалисты рекомендуют: использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду в часы максимальной активности насекомых (на рассвете и в сумерках), устанавливать москитные сетки на окна. Особую осторожность стоит проявлять при отдыхе у водоёмов, а владельцам домашних животных — уделять внимание профилактике паразитарных заболеваний у питомцев.