В Красноярске подняли флаг детства на площади перед мэрией

В Красноярске в Международный день защиты детей на площади перед городской администрацией состоялась торжественная церемония поднятия флага детства. Почётную миссию доверили Львёнку — символу города, сообщили в мэрии.
Участниками праздника стали победители регионального тура конкурса «Молодые дарования России», лауреаты всероссийских и международных творческих состязаний, воспитанники детских школ искусств, призёры спортивных соревнований, кандидаты в мастера спорта, а также представители «Движения Первых», «Юнармии», Трудового отряда главы города и движения «Орлята-дошколята».
С праздником ребят поздравила заместитель главы Красноярска — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
«Смотрю на наших ребят и понимаю: они уже не надежда — они наше гордое настоящее. Это дети, которые пишут картины и музыку, решают сложнейшие задачи, побеждают в мировых первенствах и всем сердцем любят свою страну. Пусть все ваши надежды, улыбки и мечты воплощаются в жизнь. Я верю, что Красноярск — ваш родной город — будет гордиться вами и далее», — сказала Евгения Юрьева.
Во время церемонии дипломами главы города за активное участие в деятельности «Движения Первых» наградили учеников красноярских школ и лицеев.
С поздравлениями также выступила многодетная семья Татти — участники проекта главы города «Семья — душа и сила Красноярска!».
«Самое ценное в жизни — это наша семья, наши дети и любовь, которая объединяет. Без этого никакие события в жизни не будут полными. Мы поздравляем ребят с праздником детства и наступлением каникул, желаем ярких побед в учёбе, спорте и творчестве!» — сказала Валентина Татти.
Праздничное настроение для гостей создавали Театр детского танца «Орлёнок» и студия вокального мастерства «Чистый звук».
Напомним, День детства сегодня отмечают в каждом районе города.
