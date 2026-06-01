Температуру воды снизят в Нижегородском и Советском районах с 2 по 6 июня

Температуру горячей воды снизят до 40 градусов на нескольких улицах в Нижнем Новгороде с 2 по 6 июня. Об этом сообщает «Объединенный коммунальный оператор».
Изменения связаны с проведением гидравлических испытаний на Нагорной теплоцентрали. Проверка затронет трубопроводы в Нижегородском и Советском районах. Речь идет об улицах Белинского, Горького, Володарского, Звездинке, Ковалихинской, Провиантской, Тимирязева и ряде других.
Воду во время испытаний будут подавать под повышенным давлением, чтобы выявить дефекты в трубах. Такие проверки проводят каждый год для подготовки к отопительному сезону.
Нижегородцев просят во время испытаний не парковать машины рядом с люками и у наружных сетей. При обнаружении неисправностей нужно позвонить по номеру 277−22−22 или сообщить об этом на сайте teploenergo-nn.
