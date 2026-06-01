Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температуру воды снизят в Нижегородском и Советском районах с 2 по 6 июня

Температуру горячей воды снизят до 40 градусов на нескольких улицах в Нижнем Новгороде с 2 по 6 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Температуру горячей воды снизят до 40 градусов на нескольких улицах в Нижнем Новгороде с 2 по 6 июня. Об этом сообщает «Объединенный коммунальный оператор».

Изменения связаны с проведением гидравлических испытаний на Нагорной теплоцентрали. Проверка затронет трубопроводы в Нижегородском и Советском районах. Речь идет об улицах Белинского, Горького, Володарского, Звездинке, Ковалихинской, Провиантской, Тимирязева и ряде других.

Воду во время испытаний будут подавать под повышенным давлением, чтобы выявить дефекты в трубах. Такие проверки проводят каждый год для подготовки к отопительному сезону.

Нижегородцев просят во время испытаний не парковать машины рядом с люками и у наружных сетей. При обнаружении неисправностей нужно позвонить по номеру 277−22−22 или сообщить об этом на сайте teploenergo-nn.

Напомним, жители Богородска пожаловались на сбой системы водоснабжения.