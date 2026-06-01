За 3 года в хабаровский филиал фонда обратились 9 646 человек

Источник: Комсомольская правда

1 июня 2026 года хабаровский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» отмечает трёхлетие работы. За это время в организацию обратились 9 646 человек, а социальными координаторами было принято 23 147 обращений — практически все решены положительно, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Филиал ведёт системную работу по персональному сопровождению ветеранов СВО и членов их семей. В штате — 46 социальных координаторов. Основные направления деятельности включают: содействие в трудоустройстве (ярмарки вакансий, направление резюме, заключение социальных контрактов), помощь в получении образования, сопровождение по вопросам медицинской помощи (включая диспансеризацию и реабилитацию).

Дополнительно оказывается психологическая и психотерапевтическая помощь ветеранам и семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих. Проводится адаптация жилых помещений под нужды ветеранов с инвалидностью: обследовано жильё 79 ветеранов, работы завершены в 20 помещениях.

По линии обеспечения техническими средствами реабилитации в Центральный аппарат фонда направлено 43 заявки, поставка выполнена по 26. Среди выданных средств — спортивные протезы, кресла коляски, тренажёры, автомобили с ручным управлением и адаптивная одежда.

Также филиал организует культурно массовые мероприятия, включая «Кубок Защитников Отечества», и вовлекает ветеранов в чемпионаты «Абилимпикс». Реализуются инициативы по увековечиванию памяти погибших военнослужащих. С мая 2026 года фонд начал приём заявлений на получение удостоверений ветеранов боевых действий участниками подразделений «Шторм Z».

Почта: red.habkp@phkp.ru