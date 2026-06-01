Путин встретится с главой фонда «Круг добра»

«Примет также протоиерея Александра Ткаченко, который возглавляет “Круг добра”. Это фонд, организация, которая на протяжении многих лет аккумулирует и использует средства для оказания помощи детям с орфанными тяжелыми заболеваниями. Работает очень успешно, и многие-многие тысячи детей получили помощь и продолжают получать через этот фонд», — сказал Песков журналистам.