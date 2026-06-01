«Приказано жить счастливо» и не только: как прошлое возрождается на трёх выставках, которые открылись в Калининграде к началу лета

В последние майские выходные в Калининграде открылись сразу три выставки. Каждая из них предлагает особый взгляд на самую важную вещь в мире — на время. Подробности о новых проектах — в материале «Клопс».
«Жизнь заново. История образования и становления Калининградской области»12+
Самая масштабная по историческому охвату экспозиция открылась в Музее янтаря. Стендовая выставка разместилась во внутреннем дворике башни «Дона».
Автор проекта — сотрудник музея Геннадий Семёнов, обратившийся к архивным документам и фотографиям, чтобы показать, после войны Калининградская область постепенно возвращалась к мирной жизни.
Выставка рассказывает не только о крупных событиях, но и о повседневности: как первые переселенцы запускали автобусы и трамваи, искали помещения для роддома, восстанавливали кинотеатр и решали десятки бытовых вопросов.
Экспозиция разделена на четыре тематических блока:
«Приказано выжить» — о приказах комендантов города и крепости Кёнигсберг. «Приказано переселяться» — о начале переселенческой кампании. «Приказано жить» — о возрождении предприятий, «Приказано жить счастливо» — о формировании социальной инфраструктуры.
Экспозиция будет доступна до 1 октября. По пятницам на выставке также будут показывать моноспектакль «Кадр из прошлого — 1946 год».
«Маэстро»12+
Ещё одна выставка открылась в Калининградском областном историко-художественном музее. Проект знакомит зрителей с творчеством заслуженного художника России Николая Бочарова. В экспозицию вошло более 60 живописных и графических работ мастера, ушедшего из жизни в 2023 году.
Бочаров окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Ещё в студенческие годы автора привлекали интерьеры с одинокими фигурами. Его полотна нередко строились на сочетании полумрака и скрытой истории, которая остается за пределами изображённого.
Наряду с интерьерами на выставке представлены пейзажи, портреты и автопортреты. «Николай Николаевич — маэстро колористики. В его картинах богатая и сложная гамма явлена в противопоставлениях, сочетаниях, смешениях, — прокомментировали в музее. — Краски переливаются и приобретают выразительность от их взаимного расположения, что-то подобно отделке драгоценных камней».
Работы Бочарова выставлялись в России и за рубежом — в Голландии, Германии и Франции. Выставка будет работать до конца июля.
«Быть руиной»0+
Самая необычная премьера — открытие выставки «Быть руиной» в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу. Авторы создали тотальную инсталляцию, в которой посетитель оказывается внутри художественного размышления о памяти, разрушении и времени.
Центральный объект — копия башни из усадьбы Альтхоф Рагнит, в которой больше пяти метров в высоту. Вокруг неё размещены подлинные предметы из усадьбы и специально созданное видео.
Все экспонаты выставки соединяются в единое пространство, которое авторы называют опытом пребывания внутри руины.
Экспозиция будет работать до 23 июня. Посетить её можно ежедневно с 9:00 до 21:00, вход свободный.
Музеи Калининграда, Гусева и Славска выиграли три гранта на общую сумму около 7,4 млн рублей.