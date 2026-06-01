В Первоманске открыли новую пожарную часть

В поселке Первоманск Манско-Уярского округа прошло торжественное открытие нового здания пожарной части № 243 краевой противопожарной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. По данным ведомства, на возведение нового пожарного депо из краевой казны было выделено более 40 миллионов рублей. Новое здание спроектировано так, чтобы обеспечить все условия для продуктивной службы и полноценного восстановления личного состава после выполнения служебных задач. На балансе дружины числятся две автоцистерны. Для поддержания физической формы бойцов имеется полный набор спортивного инвентаря. Это первое в регионе подразделение, которое располагает не только учебной башней, но и современной 100-метровой полосой препятствий. Пожарная часть обеспечивает безопасность 10 населенных пунктов с общим населением около 3,5 тысячи человек, а также 36 садовых товариществ. Кроме того, при необходимости огнеборцы могут оперативно выехать еще в 13 поселков края. Штат подразделения полностью укомплектован и насчитывает 17 специалистов.